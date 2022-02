ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक जीत में फैसले मैंने लिए, पर क्रेडिट कोई और ले गया- रहाणे ने किया हैरानी भरा खुलासा

Cricket

oi-Vineet Kumar

नई दिल्ली। खेल की दुनिया में किसी खिलाड़ी की किस्मत कैसे बदलती है इसका अंदाजा अजिंक्य रहाणे की हालत से पता चलता है। एक साल पहले जनवरी 2021 में जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमीं पर दूसरी बार हराया था तब अजिंक्य रहाणे को एक हीरो की तरह सभी ने सराहा था। 36 रनों पर शर्मनाक तरीके से ऑल आउट होकर एडिलेड में हार का सामना करने वाली भारतीय टीम को सीरीज में वापस लाने का श्रेय अजिंक्य रहाणे को ही दिया जा रहा था, जिन्होंने मेलबर्न में शतक लगाकर टीम को जीत दिलाने में अहम रोल निभाया और अपनी कप्तानी में पहली टीम की सीरीज में वापसी करायी और फिर गाबा का अभेद किला तोड़कर इतिहास रच दिया।

और पढ़ें: प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी ने खींचा IPL फ्रैंचाइजियों का ध्यान, मेगा नीलामी में मिल सकता है बड़ा करार

अजिंक्य रहाणे की इस ऐतिहासिक जीत के बाद लगातार मांग उठ रही थी कि उन्हें भारत की टेस्ट टीम का कप्तान बनाया जाये, लेकिन महज एक साल के अंदर यह खिलाड़ी न सिर्फ टेस्ट टीम से अपनी उपकप्तानी का पद खो चुका है बल्कि टीम में अपनी जगह बनाने के लिये भी संघर्ष कर रहा है। मेलबर्न की उस शतकीय पारी के बाद रहाणे के बल्ले से अब तक एक भी शतक नहीं आया है, पहले वो इंग्लैंड दौरे पर असफल रहे, फिर घर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत दिलाने में नाकाम रहे और अब साउथ अफ्रीका में खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें अगली सीरीज से बाहर रखने की बात की जा रही है।

और पढ़ें: 'अगर भारत में पैदा होता तो कभी नहीं खेल पाता इंटरनेशनल क्रिकेट', IPL को लेकर डिविलियर्स ने दिया बड़ा बयान

English summary

Ajinkya rahane opens up on Kohli shastri management during Historic win in Australia says someone else took the credits for his decisions