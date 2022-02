'अगर भारत में पैदा होता तो कभी नहीं खेल पाता इंटरनेशनल क्रिकेट', IPL को लेकर डिविलियर्स ने दिया बड़ा बयान

Cricket

oi-Vineet Kumar

नई दिल्ली। दुनिया की सबसे मशहूर टी20 क्रिकेट लीग आईपीएल ने न सिर्फ भारत के युवा खिलाड़ियों को फैन्स से रूबरू होने का मौका दिया है बल्कि दुनिया भर के कई दिग्गज खिलाड़ियों को इन फैन्स के करीब ला खड़ा किया है। आईपीएल के जरिये भारतीय फैन्स के दिल में अपनी जगह बनाने वाले खिलाड़ियों में वेस्टइंडीज के क्रिस गेल और साउथ अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स का नाम भी है, जिन्हें फैन्स की तरफ से बहुत ज्यादा प्यार मिला है। जहां एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट के हर प्रारूप से संन्यास का ऐलान कर दिया है तो वहीं पर गेल ने इस बार की नीलामी में अपना नाम ही नहीं दिया है। दोनों ही खिलाड़ियों ने लंबे समय तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की टीम से आईपीएल खेला है लेकिन उन्हें प्यार पूरे भारत के फैन्स से मिला है।

और पढ़ें: वो ओलंपियन एथलीट जो बन गई थी वेगस की सबसे बड़ी सेक्स वर्कर, वजह जानकर रह जायेंगे हैरान

एबी डिविलियर्स की बात करें तो वो दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं, जिन्हें भारतीय मैदान बहुत रास आते थे। वो सिर्फ आईपीएल में ही नहीं जब अपने देश की टीम साउथ अफ्रीका से भी भारतीय पिचों पर खेलते थे तो वो रन मशीन बन जाते थे। डिविलियर्स के करियर की कुछ यादगार पारियां भारतीय पिचों पर ही आयी हैं।

और पढ़ें: कोहली की तरह ही की थी करियर की शुरुआत पर अधूरा रह गया सपना, पूर्व क्रिकेटर ने बताया क्या बना फर्क

English summary

Ab De villiers recalls playing in IPL for 10 years says If I would have born in India might get not chance to play