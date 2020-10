BJP-कांग्रेस की पूर्व महिला पदाधिकारी चला रही थीं सेक्स रैकेट, सरकारी बाबू-चपरासी भी पकड़े गए

Rajasthan

oi-Vishwanath Saini

सवाईमाधोपुर। राजस्थान के सवाई माधोपुर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां पर भाजपा और कांग्रेस की नेता रहीं दो महिलाओं द्वारा सेक्स रैकेट चलाने का खुलासा हुआ है। भाजपा की पूर्व नेता को तो गिरफ्तार भी कर लिया गया जबकि कांग्रेस की पूर्व नेता की तलाश में दबिश दी जा रही है।

Rajasthan: 5 people arrested in connection with alleged rape of a girl in Sawai Madhopur. "The arrested people include former BJP Mahila Morcha district chief Smita Verma & two govt employees. The victim has alleged rape over 8 times at different locations," says SP OP Solanki. pic.twitter.com/UnWreshJ9C