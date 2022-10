Chhattisgarh: मुख्यमंत्री भूपेश का रमन सिंह पर तंज, कहीं आते जाते हैं नहीं, बयान देते हैं, ताकि वायरल हो जाये

Raipur

oi-Dhirendra Giri

Chhattisgarh News छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह के बीच बयानी हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कई मामलों पर भाजपा पर निशाना साधा है।

मुख्यमंत्री भूपेश का रमन सिंह पर तंज, कहीं आते जाते हैं नहीं, बयान देते हैं, ताकि वायरल हो जाये

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्‍यमंत्री डा रमन सिंह फ़िलहाल राजनांदगांव विधानसभा सीट से विधायक हैं। पिछले चुनाव में भाजपा की करारी शिकस्त के बाद उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया था। हाल में भाजपा में कई प्रकार के बदलाव हुए हैं,लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि रमन सिंह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं और अगर लड़ते हैं,तो क्या उनकी सीट बदल दी जाएगी? रमन सिंह का कहना है कि जो पार्टी तय करेगी,वह वही करेंगे। इन्ही चर्चाओं के बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने व्यंगात्मक लहजे में कहा कि डॉ रमन सिंह ना कहीं जाते नहीं है और ना ही उन्हें कहीं बुलाया जाता है, इसलिए पत्रकारों को बुलाकर बैठे-बैठे बयान दे देते रहते हैं,ताकि उनके बयान पर कोई मुख्यमंत्री से सवाल पूछ ले, तो वायरल हो जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा की रमन सिंह इसी उद्देश्य के साथ बयान देते हैं ।

Raipur, Chhattisgarh | The price of GST & demonetisation is being paid by common people of the whole country through unemployment & inflation; inflation is there due to GST & unemployment due to demonetisation: CM Bhupesh Baghel on rupee's fall against the dollar pic.twitter.com/Cks3vDzgjk — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) October 18, 2022

Chhattisgarh| Only way to get out of the economic situation that exists in the country & world today due to war&other factors, is to walk on the path of Mahatma Gandhi. There's a shortage of energy in the world. A village here is using cow dung to generate electricity: CM Baghel pic.twitter.com/VVpFdlpnjU — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) October 18, 2022

इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण घटाए जाने के मामले पर हो रही सियासत पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा देश से आरक्षण खत्म कर रही है। उन्होंने कांग्रेस को आरक्षण की हिमायती बताते हुए पूर्ववर्ती रमन सरकार के कार्यकाल का ज़िक्र करते हुए कहा कि साल 2005 से लेकर के 2018 तक भाजपा ने इस मामले में क्या किया। बघेल ने आगे कहा कि दूसरी बात यह है कि आरक्षण ना देना पड़े , उसके लिए जितने भी सार्वजनिक उपक्रम केंद्र सरकार उन सभी को बेच रही हैं।

बालको बिक गया है,अब भिलाई स्टील प्लांट और नगरनार बिकने वाला है,क्योंकि जब सरकारी पद ही नहीं बचेंगे तो आरक्षण का फायदा लोगों को कहां से मिलेगा। बघेल ने आगे कहा कि जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है,हमने कॉन्टिफाई वाला डाटा पटेल आयोग गठन किया था ,जिसकी जल्दी ही रिपोर्ट आने वाली है। हम हाईकोर्ट में बीते समय गए थे,तब भी यह बात सामने आई थी कि आरक्षण का आधार क्या है,इसलिए आरक्षण का आधार बताने के लिए डाटा जरूरी है।

Raipur, Chhattisgarh | We have approached Patel Aayog for quantifiable data, soon the reports will come, we can only tell the basis of it (reservation) once we get the quantifiable data: CM Bhupesh Baghel on State Government's decision to raise the reservation quota to 58% pic.twitter.com/xzESAfj1Tj — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) October 18, 2022

सीएम भूपेश बघेल ने रुपये की कीमत गिरने पर चिंता जताते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश के लिए अच्छी पंचवर्षीय योजना नहीं लाई। पिछले बार की पंचवर्षीय में नोटबंदी और जीएसटी लाइ गई थी, जिसका नुकसान आज पूरा देश भुगत रहा है। GST की वजह से महंगाई और नोटबंदी के कारण बेरोजगारी बढ़ी है। यही वजह है कि देश में किसान और नौजवान परेशान हैं।

Story first published: Tuesday, October 18, 2022, 15:30 [IST]