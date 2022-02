पंजाब सूचना आयुक्त पर लगे गंभीर आरोप, चुनाव आयोग ने राज्यपाल से की कार्रवाई की मांग

Punjab

oi-Akarsh Shukla

चंडीगढ़, 15 फरवरी। पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान में अब कुछ दिन का ही समय शेष बचा है, ऐसे में राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। इस बीच पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग ने पंजाब राज्य सूचना आयुक्त अनुमीत सिंह सोढ़ी के खिलाफ उनके पिता राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के पक्ष में चुनाव अभियान चलाने के लिए शक्तियों के उल्लंघन की शिकायतों के बाद पंजाब के राज्यपाल से कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) डा. एस करुणा राजू ने मंगलवार को बताया कि राज्य सूचना आयुक्त अनुमीत सिंह सोढ़ी के खिलाफ दो शिकायतें मिली थीं, जिसमें आरोप था कि उन्होंने अपने पद पर मिले अधिकारी का उल्लंघन किया। इसके अलावा ये भी शिकायत मिली कि अनुमीत सिंह द्वारा अपने पिता राणा गुरमीत सिंह सोढी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इस क्रम में अब चुनाव आयोग ने पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से कार्रवाई की मांग की है। चुनाव आयोग ने गवर्नर को पत्र लिख पूरे प्रकरण की जानकारी दी है।

ECI has requested the Governor of Punjab to take action against Punjab State Information Commissioner Anumit Singh Sodhi after complaints of violation of powers by him for running an election campaign in favour of his father Rana Gurmit Singh Sodhi: CEO, Punjab