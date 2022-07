एक पैर से 1km चलकर स्कूल जाती है सिवान की प्रियांशु, अब sonu sood करेंगे मदद

Patna

oi-Vinay Saxena

पटना, 01 जुलाई: बिहार के सिवान की रहने वाली 5वीं की छात्रा दिव्यांग प्रियांशु कुमारी डॉक्टर बनना चाहती है। अपने सपनों को साकार करने के लिए वह एक पैर पर एक किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती है। प्रियांशु के जज्बे और परेशानी को देखते हुए अब बॉलीवुड एक्टर सोनू सोन आगे आए हैं। सोनू सूद ने सिवान की दिव्यांग छात्रा प्रियांशु कुमारी की मदद करेंगे। सोनू सूद ने शुक्रवार को एक ट्वीट में कहा, ''चलिए अब दोनो पैरों से नई शुरुआत करें। सामान बांधिए प्रियांशु।''

#WATCH Bihar | Siwan's Priyanshu Kumari, a specially-abled girl who wants to be a doctor struggles to reach school which is 2 km far. "I urge govt to provide me with a prosthetic limb. I have been this way since childhood, but don't want to give up on my dreams," she said (29.06) pic.twitter.com/iiIOtlBSfJ