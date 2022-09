Pakistan: यहां बाढ़ में महिलाएं भूखे मरने को मजबूर हैं, क्योंकि यह मर्दों के 'सम्मान' की बात है

Pakistan

oi-Anjan Kumar Chaudhary

इस्लामाबाद, 14 सितंबर: पाकिस्तान में आई भीषण बाढ़ में कुछ गांव काफी समय से पानी से घिरे हुए हैं। लोगों के घरों में राशन खत्म हो रहा है। लोगों से बार-बार अपील की जा रही है कि हालात और बिगड़े उससे पहले वे किसी सुरक्षित राहत शिविर में शिफ्ट हो जाएं। लेकिन, कुछ गांव के लोग इसलिए राहत कैंपों में जाने से मना कर चुके हैं कि वह अपने घरों की महिलाओं को वहां नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहां वो गैर-मर्दों के साथ घुल-मिल सकती हैं। पंजाब प्रांत के एक गांव में 90 घर हैं और ज्यादातर इस बाढ़ में बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन, सिर्फ महिलाएं बाहर नहीं जा सकतीं, इसलिए लोग सुरक्षित कैंपों में शिफ्ट नहीं हुए हैं। गांव के मर्दों ने इस फैसले को 'सम्मान' की बात कहा है।

English summary

Several families in a village in Pakistan's Punjab province are engulfed in floods. But, do not want to shift to relief camps because of women