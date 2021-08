नारायण राणे को फिर याद आए सुशांत सिंह राजपूत, महाराष्ट्र सरकार पर लगा दिए कई आरोप

Maharashtra

मुंबई, 27 अगस्त। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर कथित विवादित बयान देने वाले केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद नारायण राणे ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। शुक्रवार को नारायण राणे ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, शिवसेना सत्ता में है इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नारायण राणे का यह बयान तब आया है जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने राणे पर भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है।

I've done nothing wrong. They (Shiv Sena) enjoy power, so they arrested me. Maharashtra is no 1 in COVID. During COVID, they didn't take any action. Sushant Singh (Rajput) was murdered. Disha Salian was raped & killed, yet the perpetrators roam freely: Union Minister Narayan Rane pic.twitter.com/w7U0j1Bbe4