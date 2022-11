maharajganj: कुत्ते के मुंह में नवजात का शव देखकर मची भगदड़, महिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही

Maharajganj

oi-Shivam Gaur

उत्तर प्रदेश के महराजगंज ज़िले से महिला अस्पताल प्रशासन की लापरवाही और संवेदनहीनता का मामला सामने आया है। सोमवार देर रात अस्पताल में मौजूद तीमारदारों ने कुछ ऐसा देखा जिसे देख कर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा की शौचालय की तरफ से एक कुत्ता नवजात बच्चे का शव अपने मुँह में दबाकर भाग रहा है। यह देख अस्पताल में हड़कंप मच गया। शोर मचाकर कुत्ते को भगाया गया और नवजात के शव को छुड़वाया। वही अस्पताल प्रशासन इस मामले पर एक अलग ही कहानी बता रहा है।

English summary

maharajganj Seeing the dead body of a newborn in the dog mouth there was a stampede the negligence of the women hospital