सम्मेद शिखरजी: केंद्र ने पर्यटन क्षेत्र बनाया, जैन समाज विरोध करने सड़क पर आ गई

सम्मेद शिखरजी को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के बाद देशभर में जैन समाज कर रही विरोध। संभवता देश का पहला स्थल होगा, जिसे पर्यटन क्षेत्र बनाने पर पूरी समाज एक स्वर में विरोध कर रही है

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

Sammed Shikharji: केंद्र सरकार ने झारखंड के गिरिडीह में मौजूद तीर्थक्षेत्र व जैन समाज में सबसे पवित्र पारसनाथ पहाड़ी को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया है। इसको लेकर जैन समाज को आपत्ति है। समाज ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र बनने के बाद वहां अवांछित लोग पहुंचेगे, मांसाहार, शराब सेवन, अनैतिक गतिविधियां बढ़ जाएंगी। इसलिए केंद्र सरकार अपना यह फैसला वापस ले। जैन समाज ही नहीं जैन साधुओं ने भी सरकार से अपना फैसला वापस लेने की मांग की है।जैन समुदाय के प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र सम्मेद शिखरजी पारसनाथ (पहाड़ी) को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध हो रहा है। मप्र के अमूमन हर दूसरे शहर में बीते पांच दिन से जैन समाज प्रदर्शन कर, सड़क पर आकर और कलेक्टर सहित सक्षम अधिकारियों को ज्ञापन देकर केंद्र सरकार से अपना फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि देश के झारखंड प्रदेश के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पहाड़ी को जैन समुदाय का सबसे बड़ा पवित्र तीर्थस्थल है। 'पारसनाथ हिल' को ही सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है जो दुनिया भर में जैनियों के बीच सबसे बड़ा तीर्थस्थल है।

बुंदेलखंड: खजुराहो में अब महिला गाइड यहां के इतिहास और विरासत की गौरव गाथा सुनाएंगी

जैन समाज के 24 में से 20 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली है

समाजसेवी व जैन समाज के पदाधिकारी मुकेश जैन ढाना के अनुसार जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर की 'निर्वाण' ​अर्थात मोक्ष भूमि पारसनाथ पहाड़ी है। दुनिया में जैन समाज का यह सबसे पूजनीय स्थल है। मुकेश जैन के अनुसार इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित होने से यहां की पवित्रता भंग हो जाएगी। लोग धार्मिक भावना के बजाय घूमने-फिरने और मौज मस्ती के लिए यहां आएंगे। अनैतिक गतिविधियां बढ़ेंगी, शराब, मांसाहार बढ़ेगा जो जैन समाज को स्वीकार नहीं है, अत: इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का निर्णय वापस लिया जाए।

English summary

After declaring Sammed Shikharji as a tourist area, Jain community is protesting across the country. It will probably be the first place in the country, which is opposed by the whole society in one voice on making it a tourist area.