MP:सीएम राइज स्कूल में शिक्षिका के सिर पर गिरा सीलिंग फैन, गंभीर रूप से घायल

सागर, 9 सितम्बर। मप्र के सागर जिले में सीएम राइज स्कूल में बच्चों से भरी कक्षा में छत पर लगा सीलिंग फैन अचानक टूटकर नीचे गिर गया। गनीमत रही बच्चे थोड़ी दूर बैठे थे और चलता हुआ पंखा सीधे शिक्षिका के सिर पर गिर गया। घटना में शिक्षिका को सिर में काफी चोट आई और कुछ समय के लिए वे कक्षा में ही गश खाकर गिर पड़ी। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सागर जिले के राहतगढ़ ब्लाॅक मुख्यालय पर स्थित सीएम राइज स्कूल में प्रायमरी की कक्षा चल रही थी। शिक्षिका छात्रों को पढ़ा रही थी, इसी दौरान कक्षा की छत से टंगा सीलिंग फैन अचानक से आवाज करता हुआ नीचे आ गिरा। वह सीधा शिक्षिका आरती गोस्वामी के सिर पर आ गिरा, गनीमत यह रही कि पंखा चलते हुए एक तरफ कोने की तरफ झुक गया था और घूमती पंखियों से बच्चों और शिक्षिका को चोट नहीं लगी। एकदम से पंखा नीचे गिरने से शिक्षिका संभल भी नहीं आई और सिर में गंभीर चोट के कारण कक्षा में ही बेहोश हो गईं। बच्चों ने शोर मचाकर आसपास की कक्षा से अन्य शिक्षकों व स्टाफ को बुलाया था।

स्टाफ ने शिक्षिका को संभाला और अस्पताल लेकर पहुंचे

कक्षा में घायल व बेहोश शिक्षिका को स्कूल के स्टाफ व साथी शिक्षिकों ने संभाला वाहन से सीधे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। इस दौरान तक शिक्षिका आरती गोस्वामी को होश आ गया था। उन्होंने घटना बताई और अस्पताल में डाॅक्टरों ने उनका प्रायमरी ट्रीटमेंट का सिर का सिटी स्केन कराया हैं ।

प्राचार्य का तर्क- बजट न होने से मरम्मत नहीं करा सके

स्कूल के प्राचार्य सुरेश पटेल ने बताया कि बजट ना होने से पंखों की मरम्मत नही हो पाई थी, अब बजट आ गया है शीघ्र ही संस्था के सभी पंखों व स्कूल की कर मरम्मत कराई जाना है। जल्द ही यह काम करा लिया जाएगा। जिन शिक्षक आरती के साथ घटना हुई है, उनकी हालत खतरे से बाहर है। अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है।

In a moving classroom full of children at CM Rise School in Sagar district, the ceiling fan on the ceiling suddenly broke down and fell down. Luckily the children were sitting a short distance away and the running fan fell directly on the teacher's head. In the incident, the teacher suffered a severe head injury and for some time she fell down in the classroom. He was later admitted to the hospital.