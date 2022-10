Smart City Sagar: सड़क पर अचानक आ गया गड्ढा, बाइक समेत समा गए डॉक्टर, शरीर में घुसे कई सरिया

Madhya Pradesh

Smart City Sagar में बीच सड़क पर चलते-चलते कब हादसा हो जाए कहा नहीं जा सकता। तिली मार्ग पर सड़क को खोदकर बड़े-बड़े नाले बना रहे ठेकेदारों की लापरवाही से बीती रात एक डॉक्टर की जान पर बन आई। आधी सड़क पर सरियों से भरे खुले पड़े नाले में बीएमसी का एक डॉक्टर बाइक सहित समा गया। बाइक तो नीचे गिर गई, डॉक्टर सरियो में फंस गए। एक सरिया पेट चीरता हुआ अंदर घुस गया, सिर, चेहरे, हिप्स, पैर, हाथ में सरिया घुस गए।

डॉक्टर ने बताया पता ही नहीं चला एक पल में गड़डे में समा गए

बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में बतौर एसआर पदस्थ डॉक्टर राजेश मीणा रात में बस स्टैंड जा रहे थे, वे अपनी बाइक पर थे, जिला अस्पताल से बस स्टेंड की तरफ ग्रेविटी होटल के सामने सड़क पर स्मार्ट सिटी कंपनी कई महीनों से नाला बना रही है। कंपनी ने आधे नाले को बनाकर आधी सड़क को खुला छोड़ दिया है। सड़क पर कोई बेरिकेट्स या अवरोधक न होने से समझ ही नहीं आया कि सड़क पर मौत मुंह बाये खड़ी है। डॉ. राजेश की बाइक अचानक इस 30 मीटर चौड़े और करीब 20 फीट गहरे नाले में बाइक समेत गिर गए। पूरे नाल में जमीन से लेकर ऊपर तक सरियों का जाल बिछा हुआ है, वे सीधे सरियों पर गिरे और एक सरिया उनका पेट चीरता नीचे से ऊपर की तरफ घुस गया। कई सरिया शरीर में जहां तहां फंस गए। अचानक हुए हादसे के कुछ समय तक वे दर्द का अहसास तक नहीं कर सके। बाद में राह से गुजरते लोगों ने नाले के अंदर से गाड़ी के इंडीकेटर की लाइट और आवाज सुनकर नीचे देख तो दंग रह गए। नाम पता पूछा तो एक व्यक्ति बीएमसी के लोगों को जानता था, उसने करीब सवा तीन बजे फोन लगाकर सूचना दी, डायल 100 को बुलाया।

सरियों के बीच उफनते नाले के अंदर उतरकर डॉक्टर को बाहर निकाला

बीएमसी में हाइट्स कंपनी के सुपरवाइजर नीतेश सोनू चुटिले ने बताया कि रात सवा 3 बजे फोन आया तो उन्होंने तत्काल अपने स्टाफ को सूचना दी। 10 से 15 मिनट में दर्जनभर से अधिक लोग बीएमसी की एंबूलेंस लेकर घटना स्थल पर पहुंच गए थे। उनके सुरक्षाकर्मियों व अन्य स्टाफ ने नाले में उतरकर डॉ. राजेश मीणा को सरियों के बीच से हाथों-हाथ उठाकर बाहर निकाला और बीएमसी लेकर पहुंचे थे। यहां तत्काल उपचार के बाद ओटी में डॉ. के पेट में करीब 25 टांके आए हैं। एक हाथ की अंगुली कट गई है। सिर में भी टांके लगे हैं। भगवान का शुक्र है इतना खतरनाक हादसा होने के बाद उनकी जान बच गई।

Smart City Sagar A doctor died due to the negligence of the contractor of Smart City Company. The drains under construction on Tili Marg and the nets that came out of it were left open. At around 3 o'clock in the night, the BMC doctors were going to the bus stand, due to darkness, they could not understand the pit and fell on the net of the rods including the bike, the bar entered his stomach, a finger of the hand was cut, the head was also hurt.