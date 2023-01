Tiger State MP में बाघों की जान को कुत्तों से खतरा! बफर जोन में कुत्तों का करा रहे वैक्सीनेशन

बाघों को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बीते दिनों कुत्ते के काटने से एक बाघ की मौत हो गई थी। कुत्तों के वायरस से खतरा है, बफर जोन के गांवों में आवारा कुत्तों का वैक्सीनेशन कराया जा रहा है।

अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है...यह कहावत अब पुरानी हो गई है! कुत्ता जहां भी होगा जंगल के राजा के लिए खतरा बन सकता है। जी हां! यह सही है। दरअसल आवारा कुत्तों में कैनाइन डिस्टेंपर नाम का वायरस का संक्रमण होता है, यदि टाइगर इसके संपर्क में आ गया या उसने ​कुत्ते का शिकार कर लिया तो टाइगर की इस वायरस के संक्रमण से मौत भी हो सकती है। बीते दिनों पन्ना टाइगर रिजर्व में कुत्ते के काटने से एक टाइगर की मौत हो चुकी है। पीटीआर प्रबंधन बफर जोन के 80 गांवों में हजारों आवारा कुत्तों का वैक्सीनेशन करा रहा है, ताकि जंगल में टाइगर सुरक्षित रह सकें।

कुत्तों में रैबीज के साथ-साथ कैनाइन डिस्टेंपर नाम का खतरनाक और जानलेवा वायरस पाया जाता है। टाइगर रिजर्व व नेशनल पार्क से सटे गांवों के कुत्तों का जंगल के अंदर या गांव में जब बाघ शिकार करता है तो यह वायरस बाघ के शरीर में पहुंच जाता है। यह बायरस इतना खतरनाक है कि बाघ की दर्दनाक मौत हो जाती है। बाघों को कुत्तों के कैनाइन ​डिस्टेंपर वायरस से बचाने पन्ना टाइगर रिजर्व बफर जोन के 80 गांवों में 4 फेज में आवार और पालतु कुत्तों का वैक्सीनेशन करा रहा है। सेकंड फैज में 22 गांव लिए गए हैंं।

पीटीआर में कुत्ते के काटने से एक टाइगर की मौत हो चुकी है

पन्ना टाइगर रिजर्व में बीते दिनों कुत्ते के काटने के बाद एक बाघ की मौता हो गई थी। इसमें टाइगर का वैक्सीनेशन कराया गया था, बावजूद इसके उसकी मौत हो गई थी। पीटीआर के वन्य प्राणी चिकित्सक डॉ. संजीव अग्रवाल ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि पीएम के बाद बाघ के ब्रेन के सैंपल की जांच कराई गई थी, इसमें कुत्तों में होने वाला रैबीज वायरस पाया गया था। इसके पूर्व कुत्तों का शिकार कर खाने वाले टाइगर्स में कुत्तों में पाया जाने वाला कैनाइन डिस्टेंपर वायरस पाया गया था। यह वायरस बाघों सहित तेंदुआ सहित अन्य बिग कैट परिवार के लिए जानलेवा साबित होता है। इस कारण वन विभाग ने बफर जोन में मौजूद गांवों में आवारा और पालतु कुत्तों का वैक्सीनेशन कराने का प्रोग्राम तैया किया गया है जो 27 जनवरी से से प्रारंभ हो रहा है।

