MP: किचिन के फ्रिज में छिपा था अजगर, बना लिया था घर, ओपन करते ही फुंकारा, देखकर होश फाख्ता

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 25 सितंबर। सोचिए, अगर आपके किचिन में रखे फ्रिज में कोई सांप अपना घर बना ले तो क्या होगा? दमोह के मड़ियादो में ऐसा ही एक वाक्या सामने आया है। यहां एक घर के फ्रिज में कई दिन से एक अजगर रह रहा था। महिला ने सब्जियां निकलाने के लिए जैसे ही फ्रिज खोला तो अजगर फुंकार उठा और महिला पर हमला करने का प्रयास किया। महिला दहशत के मारे चीखते हुए बाहर की तरफ भागी। घर के लोगों ने पड़ोसियों की मदद से फ्रिज उठाकर सड़क पर रखा और सर्प विशेषज्ञ को बुलाया। जैसे ही फ्रिज का दरवाजा ओपन किया तो अजगर निकलकर पीछे जाली में जाकर दुबक गया। काफी मशक्कत के बाद फुर्तीले अजगर को काबू में किया जा सका।

दमोह जिले के हटा ब्लाक के मड़ियादो गांव में एक फ्रिज में अजगर छिपकर बैठा था। मुकेश गुप्ता ने बताया कि उन्होनंे करीब एक महीने पहले फ्रिज को साफकर रखा था, उसके बाद किचिन में केवल घर की महिलाएं ही फ्रिज को खोलकर उसमें सामान रखती और निकालती रहीं हैं। पूरा घर फ्रिज की खाद्य सामग्री का उपयोग करता रहा है। शनिवार को उनकी पत्नी ने जैसे ही फ्रिज खोला तो करीब तीन फीट लंबा मोटा अजगर उसमें से फुंकार उठा। पत्नी की चीख निकल गई और भागकर घरवालों को इसकी जानकारी दी। परिजन दौड़े और देखा तो अजगर फ्रिज में ही कुंडली जमाए बैठा था, फ्रिज को बंद कर पड़ोसियों की मदद से बाहर सड़क पर निकालकर ले आए थे। वन विभाग से सांप पकड़ने वाले नवीन खान को बुलाया गया था। उन्होंने सांप को पकड़ने के लिए जैसे ही गेट खोला तो वह फुर्ती के साथ निकलकर फ्रिज के नीचे से जाकर पीछे लगी जाली में जा घुसा। आसपास भीड़ के कारण वह भाग भी नहीं पाया। बाद में उसे जैसे-तैसे मशक्कत के बाद पकड़का बोरी में बांधकर जंगल में छोड़ा जा सका।

अजगर कब से छिपा था, किसी को नहीं पता, पूरा परिवार अस्पताल पहुंच गया

मुकेश ने बताया कि उनके घर में छोटा अजगर कब से फ्रिज में डेरा जमाए था, इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है वह फलों की डलियंा में छिपा रहा हो और नजर न पड़ी हो। बहरहाल कहीं अजगर की जूठी खाद्य सामग्री खाने से उनके परिजन को कोई दिक्कत तो नहीं है, इस आशंका में मुकेश व उनका पूरा परिवार अस्पताल जांच कराने पहुंचा था। जांच के बाद सभी को स्वस्थ्य बताया गया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है।

English summary

A small python was hidden in the fridge kept in the kitchen of the house in Madiyado of Damoh district of MP. When the woman opened the fridge to take out the vegetables, the python attacked the woman while whining. The woman ran outside screaming. After picking up the fridge and putting it on the road outside, the python came out and hid in the fridge. He could hardly be caught.