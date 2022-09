MP: नगर निगम के रिकाॅर्ड में फिर जिंदा होंगे बुजुर्ग, दोबारा शुरु होगी पेंशन

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 24 सितंबर। मप्र के सागर नगर निगम के रिकाॅर्ड में पूर्व में मृत बताए गए लोग अब फिर से जिंदा किए जा रहे हैं। इन लोगों को जिंदा करने के लिए महापौर संगीता तिवारी ने निगम कमिश्नर चंदशेखर शुक्ला को निर्देश दिए थे! अब नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी अपने रिकाॅर्डों में दर्ज इन मृत लोगों को दस्तावेजों के आधार पर जीवित बताने जा रहा है। यह पूरा मामला यहां के टैक्स कलेक्टरों की लापरवाही और जिंदा इंसानों को मृत दर्ज कराने के बाद सामने आया है। जांच क बाद अपनी गलती सुधारने में निगम प्रशासन ने कोई संकोच नहीं किया और कुछ बुजुर्ग हैं जिन्हें जीते जी मार दिया था, अब उस गलती को सुथारा जा रहा है।

सागर के भगत सिंह वार्ड निवासी 85 साल के कोमलचंद जैन, संत रविदास वार्ड बड़ा करीला चैपड़ा निवासी 74 साल के आलम अहिरवार, 84 साल के मर्दन अहिरवार जैसे कुछ लोगों को निगम के टैक्स कलेक्टरों ने घर बैठे सर्वे करके कागजों में मृत बताकर रिपोर्ट निगम को सौंप दी। जबकि ये सभी जीवित और स्वस्थ्य व भले-चंगे हैं। ये गरीब बुजुर्ग अपनी पेंशन की राशि निकालने बैंक पहुंचे तो पता चला कि इन लोगों की पेंशन तो बंद हो चुकी है। इन्हें नगर निगम ने मृत बताकर इनकी पेंशन कई महीनों पहले ही बंद कर दी है। इतना ही नहीं इनके खाते में जमा राशि में से अतिरिक्त रुप से दी गई पेंशन की रिकवरी भी कर ली गई है। बैंक अधिकारियों के सामने इन्होंने खुद खड़े होकर कागज दिखाकर कहा कि हम तो जीवित हैं। हमें कैसे मृत बताया गया है, तो बैंक अधिकारियों ने उन्हें नगर निगम जाने के लिए बोला था।

सीताराम की रसोईः पितृपक्ष में यहां भोजन कराने से पूर्वज होते हैं तृप्त, देते हैं आशीष

महापौर के पास शिकायत लेकर पहुंचे तब लापरवाही सामने आई

जिंदा इंसान जिनकी पेंशन बंद कर दी गई, उन्हें कागजों में बिना किसी आधार के फर्जी तरीके से मृत घोषित कर दिया गया वे खुद महापौर संगीता तिवारी के पास पहुंचे और गुहार लगाई कि हम जिंदा हैं। कोमलचंद जैन, आलम अहिरवार व अन्य ऐसे ही पीड़ित लोगों ने महापौर को बताया कि बैंक वाले कह रहे हैं कि निगम के दस्तावेजों के उन्हें मृत बताया गया है, इसी कारण पेंशन नहीं आ रही हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए महापौर ने मामला आयुक्त को भेजकर जांच कराने और इन गरीबों की समस्या हल कराने व रिकाॅर्डों में इन्हें पुनः जीवित दर्ज कराने कहा था। नगर निगम प्रशासन अब कागजों में इन मृत व्यक्तियों को उनके पुराने दस्तावेज के आधार पर दोबारा रिकाॅर्ड व पोर्टल में जिवित दर्ज कर रहा है। इनकी पेंशन भी प्रारंभ कराई जा रही है। हालांकि बीच में जो पेंशन इन्हें नहीं मिल सकी, वह अब इन्हें नहीं मिल पाएगी।



गलती सुधार रहा निगम, दोषियों को थमाए नोटिस

नगर निगम आयुक्त चंद्रशेखर शुक्ला ने मामले में जांच कराई तो संत रविदास वार्ड के टैक्स कलेक्टर राकेश यादव, भगतसिंह वार्ड के अख्तर अली एवं बरियाघाट वार्ड के रघुवीर जाटव की लापरवाही सामने आई है। पूछताछ में इन तीनों टैक्स कलेक्टरों ने बताया कि यह गलती अनजाने में हो गई है। इन्होंने माफी भी मांगी है। हालांकि निगम प्रशासन इन्हें बख्शने के मूढ़ में कतई नहीं है। फिलहाल इन्हें नोटिस जारी किया गया है।

English summary

In the municipal corporation, people from different wards of the city will be alive once again in the records of the corporation. All of them are elderly and they will also be given old age pension. The tax collectors who prove these alive people dead in the records of the corporation are also going to be punished.