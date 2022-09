MP: निकायों में 100 फीसदी सीटों पर जीत का टारगेट, पोलिंग तक पर मंत्रियों की नजर

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 26 सितंबर। सागर जिले में तीन नगरीय निकायों का चुनाव को प्रदेश के तीन कद्दावर मंत्रियों ने अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। मंत्रियों ने वोटिंग के 36 घंटे पहले तक मैदानी स्तर पर प्रचार-प्रसार, जनसंपर्क और सभाएं करने में कोई कसर नहीं रखी। इनके अलावा मंत्रियों के परिजन भी मैदान में डेरा जमाए हुए हैं। बता दें कि प्रदेश में 46 नगरीय निकाय जिनमें सीमा विस्तार किया गया है या जो नई गठित हुई हैं, उनके लिए पहली दफा परिषद के चुनाव कराए जा रहे हैं। सागर में खुरई, गढ़ाकोटा नगर पालिका और कर्रापुर नगर पंचायत के चुनाव हो रहे हैं।

मप्र में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान सागर जिले में गढ़ाकोटा और खुरई नगर पालिका सहित कर्रापुर नगर परिषद चुनाव को मंत्रियों ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। खुरई में तो 32 में से 21 वार्ड निर्विरोध होने के बाद भी मंत्री भूपेंद्र सिंह के भतीजे और सांसद प्रतिनिधि लखन सिंह कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इधर गढ़ाकोटा में मंत्री गोपाल भार्गव चुनाव में प्रचार न करने की घोषणा के बाद भी लगातार आखिरी दिन तक वार्ड-वार्ड जनसभाएं करते रहे। उनके बेटे अभिषेक भार्गव भी मैदानी स्तर पर सक्रिय हैं। इधर कर्रापुर नगर परिषद चुनाव में गोविंद राजपूत के भाई व जिला पंचायत अध्यक्ष हीरासिंह राजपूत से लेकर भाजपा नेता एक-एक वार्ड को कवर कर रहे हैं। तीनों निकायों में कहीं कोई कोर-कसर छोड़ने को तैयार नहीं है।

MP: किचन के फ्रिज में छिपा था अजगर, बना लिया था घर, ओपन करते ही फुंकारा, देखकर होश फाख्ता

मंगलवार को होगी वोटिंग, शुक्रवार को आएंगे परिणाम

निर्वाचन आयोग से जारी कार्यक्रम के अनुसार सागर की तीन निकायों सहित प्रदेश की करीब 46 निकायों में मतदान कल मंगलवार को आयोजित होगा। सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ होकर शाम 5 बजे तक चलेगा, इसके बाद मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ईवीएम को स्ट्रांग रुम में रखवाया जाएगा। शुक्रवार 30 सितंबर को सुबह 9 बजे मतगणना प्रारंभ होगी और दोपहर तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

English summary

Voting for civic elections in Khurai, Gadhakota and Karrapur of Sagar district yesterday, the election noise has stopped. Here even the ministers and their families have put full emphasis on making the councilors win. All the three ministers and family members have given their full strength in one body. Khurai's election has become one-sided, where the BJP has been elected unopposed on 22 out of 32.