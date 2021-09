कश्मीर में हिंसा भड़काने के लिए पाकिस्तान की 'नापाक' हरकत, फैला रहा फेक न्यूज और वीडियो

Jammu And Kashmir

oi-Love Gaur

श्रीनगर, 05 सितंबर: भारतीय सेना जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान से आ रहे आतंकियों को लगातार उनकी असली जगह पहुंचाने में लगी हुई है, लेकिन पड़ोसी देश अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारतीय सेना से मुंह की खाने के बाद अब पाकिस्तान सोशल मीडिया के जरिए घाटी की फिजा को खराब करने की कोशिश कर रहा है, जिसका खुलासा करते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान की गंदी हरकत का खुलासा किया है।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शनिवार को बताया कि नरकारा, बडगाम में एक मामूली पथराव की घटना को छोड़कर कश्मीर घाटी में स्थिति शांतिपूर्ण रही है। दर्जनों उपद्रवियों की गिरफ्तारी के बाद कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। साथ ही बताया कि शांतिपूर्ण स्थिति के मद्देनजर सुरक्षा स्थितियों की समीक्षा के बाद मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल की जाएंगी, जबकि सभी टीएसपी की सेलुलर सेवा (वॉयस कॉल) और ब्रॉडबैंड पहले ही बहाल कर दिए गए थे।

Situation across Kashmir valley remained peaceful today, except for one minor pelting in Narkara, Budgam. Several preventive measures have been taken to maintain law and order situations including preventive arrests of dozens of miscreants: J&K Police pic.twitter.com/zOZvRTaXlJ