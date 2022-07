Jabalpur

oi-Kartik Agnihotri

जबलपुर, 14 जुलाई: श्रावण मास यानि सावन का महीना शुरू हो गया है। सृष्टि के सृजनकर्ता भगवान भोलेनाथ की आराधना में शिव भक्त डूबे हुए है। मध्यप्रदेश की संस्कारधानी कहे जाने वाले जबलपुर शहर की कचनार सिटी में 76 फीट ऊँची मूर्ति विराजमान है। दूर से देखकर ऐसा लगता है कि जैसे शिवजी की यह मूर्ति आसमान को छू रही है। अलग मुद्रा में विराजित भगवान शंकर के नीचे गुफा है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग के एक ही जगह पर दर्शन मिलते है।

English summary

The secret of the 76 feet high idol of Lord Bholenath, know how the idol was built to such a height