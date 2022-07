कंधों पर बेबसी देख, घुटनों पर आया हाकिम, यही है असली ब्यूरोक्रेसी जानिए पूरा मामला

Jabalpur

जबलपुर, 12 जुलाई: वो दिव्यांग है, पर उसका हौसला ऊँची उड़ान भरने का है...आगे खूब पढ़ना चाहता है, लेकिन स्कूल पहुँचने की राह में ऐसे कई कांटे थे, इनको हर रोज पार करना उतना आसान नही। ये कहानी मध्यप्रदेश के जबलपुर की कुंडम तहसील के एक दिव्यांग छात्र सुकरन की है। जो अपनी बेबसी के साथ पिता के कंधो पर सवार होकर कलेक्टर के दरबार पर पहुंचा। अक्सर बदनाम रहने वाले 'सरकारी सिस्टम' और इस दिव्यांग के बीच जबलपुर कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने चंद मिनटों में उन काटों को उखाड़ फेंका, जो दिव्यांग की जिंदगी को बेनूर करने वाले थे। जो तस्वीर उभरी वह पूरे सिस्टम को आईना दिखाने के लिए काफी है। जबलपुर कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के प्रयासों ने संदेश दिया कि असली ब्यूरोक्रेसी यही है।

