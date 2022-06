शर्मसार इंसानियत : गैरों के कंधो पर निकली अर्थी, जहन से कंगाल निकले करोड़पति भाई

Jabalpur

oi-Kartik Agnihotri

डिंडौरी, 23 जून: कहते है जब दीवारों में दरार पड़ती है तो दीवारें गिर जाती है, लेकिन जब रिश्तों में दरार पड़ती है तो कभी न गिरने वाली दीवारें बन जाती हैं। ऐसी ही कभी न गिरने वाली रिश्तों की दीवार डिंडौरी में उस वक्त बनी जब मुफलिसी का शिकार एक युवती की अंतेष्टि के लिए उसके अपनों ने मुहं मोड़ लिया। उसकी अर्थी को कंधा देने चार नहीं, बल्कि संवेदनाओं के सैकड़ों हाथ उठ गए। शादीशुदा मृतक लड़की को उसके अपनों ने यह सजा सिर्फ इसलिए दी क्योकि उसके पिता ने अन्तर्रजातीय विवाह किया था।

English summary

Embarrassed Humanity: The meaning came out on the shoulders of the people, the crorepati brother came out from his mind