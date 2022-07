MP में दौड़ने बेताब विस्टाडोम: ‘ट्रेन के इस कोच में बैठते ही फीलिंग होगी यूरोप जैसी’, जानिए क्यों है ख़ास

Jabalpur

oi-Kartik Agnihotri

जबलपुर, 08 जुलाई: देश के कई हिस्सों में आधुनिक सुविधाओं के दम पर खूबियाँ बटोरने वाले विस्टाडोम कोच (Vistadome coach) मप्र की रेल पटरियों पर भी दौड़ेंगे। शुरुआत पश्चिम मध्य रेल जोन (WCR) के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से जबलपुर तक चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से होगी। जिसमें अभी एक कोच लगाने की योजना है। कोच कई एडवांस सुविधाओं से लैस रहेंगा, और जब आप इसमें बैठकर सफ़र करेंगे तो ऐसा लगेगा कि यूरोप में किसी ट्रेन में बैठे है।

ये भी पढ़े-ये कैसा इलाज कि 7 साल के मासूम को गर्म सलाखों से दागा, हालत बिगड़ी वेंटिलेटर पर मासूम

English summary

Desperate to run in MP Vistadome: 'Feeling like Europe as soon as you sit in this coach of the train', know why it is special