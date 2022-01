एशियन यूनिकॉर्न...सिर्फ एक बार दिखा है रहस्यमयी मायावी गेंडा, इस बार नहीं मिला तो हो जाएगा विलुप्त

International

oi-Abhijat Shekhar

हनोई, जनवरी 09: दुनिया के सबसे दुर्लभ जानवर एशियन यूनिकॉर्न की खोज के लिए वैज्ञानिक पूरी ताकत झोंक चुके हैं, लेकिन कहीं भी एशियन यूनिकॉर्न वैज्ञानिकों को मिल नहीं रहा है। आखिरी बार एशियन यूनिकॉर्न को साल 1992 में देखा गया था और ऐसी आशंका लगाई जा रही है, कि क्या एशियन यूनिकॉर्न कहीं धरती से विलुप्त तो नहीं हो गया है?

एलियंस के मिसाइल हैं विशालकाय ऐस्टरॉइड, पृथ्वी पर हमला करने में करेंगे इस्तेमाल- यूएस वैज्ञानिक

English summary

The world's rarest animal, the Asian unicorn, is being searched for and the only once-spotted 'elusive rhinoceros' will go extinct if not discovered.