बेदखली का नोटिस देना पड़ा महंगा, महिला ने छोड़ी मधुमक्खियां, दर्द से बेहाल अफसरों का हाल जानिए

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Swarm of bees: अमेरिका में एक महिला ने विरोध के लिए खतरनाक मधुमक्खियों को अपने हथियार के तौर पर ऐसा इस्तेमाल किया कि सरकारी अधिकारियों की जान आफत में पड़ गई। बुजुर्ग महिला बेदखली के खिलाफ काम करती है और उसे बेदखल के लिए अदालती आदेशों की तामील भी बर्दाश्त नहीं है। वह एक ऐक्टिविस्ट है और इस तरह की हरकतों के उसपर कई आरोप लग चुके हैं। अपने इसी सनकीपन में उसने किसी दूसरे व्यक्ति के घर पर बेदखली का नोटिस चस्पा करने वाले अधिकारियों पर गुस्साई मधुमक्खियां छोड़ दीं। कई लोग उन भड़की हुई मधुमक्खियों की चपेट में आ गए। एक बड़े अधिकारी को तो अस्पताल में एडमिट करवाने की नौबत आ गई। कुछ तमाशबीन भी मधुमक्खियों के डंक के वजह से दर्द से छटपटाटे नजर आ रहे थे।

English summary

USA:In Massachusetts,a female activist released bees on Sheriff's Department officials to protest the eviction. In this incident, an officer had to be admitted to the hospital