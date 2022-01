एलियंस के मिसाइल हैं विशालकाय ऐस्टरॉइड, पृथ्वी पर हमला करने में करेंगे इस्तेमाल- यूएस वैज्ञानिक

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जनवरी 05: 19 अक्टूबर 2017 को खगोलविदों ने पृथ्वी से दूर एक अजीब आकृति को देखा तो सब हैरान रह गये। इस आकृति के बारे में जब तक ज्यादा पता लगाया जाता, वो गायब हो चुकी थी और फिर खगोलविदों ने इस आकृति को 'ओउमुआमुआ' नाम दे दिया और इसे एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट करार दिया, जो हमारे सौर मंडल का दौरा करने के लिए सबसे पहले जाना जाता है। लेकिन, कोई भी निश्चित नहीं हो सका, कि आसमान में दिखने वाली वो आकृति क्या थी। लेकिन, अमेरिका के एक प्रोफेसर, जो विश्व प्रसिद्ध हॉवर्ड के प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक डराने वाला दावा किया है।

English summary

American professors have claimed that asteroids are missiles of aliens, which they can use in the war against Earth.