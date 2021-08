जब राष्ट्रपति और अमेरिका ने छोड़ा साथ...तब 640 बेबस अफगानियों को प्लेन के क्रू ने कैसे बचाया? साहस की कहानी

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अगस्त 17: काबुल पर तालिबान का कब्जा हो चुका था और अफगानिस्तान के सैकड़ों-हजारों लोग अपनी जान की सलामती के लिए किसी भी तरह से देश से बाहर निकलना चाह रहे थे। अमेरिका की 'मक्कारी' और राष्ट्रपति अशरफ गनी की 'धोखेबाजी' के बीच अफगानिस्तान के उन सैकड़ों लोगों के पास जान बचाने का इकलौता विकल्प काबुल से बाहर निकल जाना था, जिन्होंने या तो अफगानिस्तान सरकार का साथ दिया था या फिर अमेरिकी सेना का। अमेरिका रातों रात बोरिया बिस्तर समेट कर भाग निकला और अफगान राष्ट्रपति करोड़ों रुपये बैग में भरकर फरार हो गये...और इन सबके बीच सैकड़ों जान ठगी आंखों से अपनी दुनिया को लुटते देख रहे थे। अमेरिकी प्लेन में 600 से ज्यादा अफगानी चीख रहे थे...जान बचाने की फरियाद लगा रहे थे।

"The Crew Made the Decision to Go:" Inside Reach 871, A US C-17 Packed With 640 Afghans Trying to Escape the Taliban | @TaraCopp and @MarcusReports https://t.co/lf3LajxzzX pic.twitter.com/6wg82LtfRc

कौन है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर? जो बन सकता है अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति, इमरान खान ने किया था रिहा

English summary

This rescue operation will always be remembered in history. Because, if this rescue operation had failed, hundreds of people would have died in one stroke.