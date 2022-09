चीन में उइगर, अल्पसंख्यक समुदाय खतरे में, UN की रिपोर्ट पर भड़का 'ड्रैगन',बताया अमेरिकी साजिश!

International

बीजिंग/वाशिंगटन, 6 सितंबर : अमेरिका ने चीन के शिनजियांग प्रांत और तिब्बत सहित अन्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदायों के मानवाधिकारों के लगातार उल्लंघन के लिए बीजिंग की कड़ी आलोचना की है। वहीं, चीन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त की इस रिपोर्ट की कड़ी निंदा की है। बीजिंग ने 31 अगस्त के इस रिपोर्ट के पूरी तरह से अवैध और अमान्य करार दिया है। वहीं, "अमेरिका इस रिपोर्ट का स्वागत करता है, इस अहम रिपोर्ट में, जो चीन सरकार द्वारा उइगर और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ किए गए घृणित मानवाधिकार व्यवहार का आधिकारिक रूप से वर्णन करती है।" इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के शिनजियांग में उइगर समुदाय के लोगों और अन्य को जबरन नजरबंद रखना मानवता के खिलाफ अपराध के दायरे में आ सकता है। (UN Human Rights Office concerns in China Xinjiang Uyghur Autonomous Region beijing fumes)

Michelle Bachelet released the 46-page report on her last day in office, in fact just 13 minutes before she stepped down from her four-year tenure. The report is titled "OHCHR Assessment of Human Rights Concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People's Republic of China".