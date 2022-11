अब Blue Tick से पैसे कमाएंगे Elon Musk, अगल हफ्ते से 'ब्लू टिक' यूजर्स को देना होगा चार्ज!

International

oi-Artesh Kumar

एलन मस्क (Elon Musk) ने ट्विटर (Twitter) की कमान संभालते ही आम लोगों पर महंगाई का भारी बोझ डाल दिया है। मस्क की तरफ से ट्विटर ब्लू टिक यूजर्स को प्रतिमाह 8 डॉलर यानी की करीब 650 रुपये देने को मजबूर किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एलन मस्क ने अगले हफ्ते की शुरुआत में ट्विटर के ब्लू चेक मार्क के लिए चार्ज शुरू करने की योजना बनाई है। खबर के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर शख्स जो भी फैसला लेते हैं उस पर बड़ी तेजी से अमल करना शुरू कर देते हैं।

English summary

Elon Musk plans to start charging for Twitter’s blue check mark as early as next week, according to media reports, as the billionaire’s closely-watched plans for the social media giant rapidly take shape. Musk is aiming to launch his $8 subscription service for users who want to obtain or keep the check mark from Monday, The New York Times and Bloomberg reported on Thursday, citing internal documents and people familiar with the matter, respectively.