चीन की भेड़चाल! 12 दिनों से गोल-गोल घूम रहा भेड़ों का झुंड, दुनिया हैरान

जानवरों को अक्सर अजीब व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए जाना जाता है। चाहे वह घरेलू जानवर हों या फिर जंगली, इंटरनेट पर ऐसे कई चौंकाने वाले वीडियो अक्सर लोगों को हैरान कर देती है। ऐसी ही एक क्लिप अब चीन के एक हिस्से से सामने आई है जहां भेड़ों के एक बड़े समूह को लगातार 12 दिनों तक बिना रुके एक घेरे में घूमते देखा गया है। चीन सरकार (China Govt.) से जुड़े एक मीडिया आउटलेट ने इस वीडियो को साझा किया है। यह वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक यह घटना उत्तरी चीन के इनर मंगोलिया इलाके की बताई जा रही है।

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK

As the video opens up, it shows sheep in large numbers chasing each other around in a circle. While a few continued to move in a circular motion, many others also joined in. On the other hand, a few sheep can also be seen standing still in the middle of the circle. As per reports, the viral clip was recorded on 4 November and since then the animals have been doing the same.