सूरज पर मची हलचल से बढ़ी टेंशन, उपग्रहों के विलुप्त होने की आशंका, जानिए किस हद तक बुरे हो सकते हैं परिणाम

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 5 अगस्त: हाल के महीनों में सूर्य की सतह पर अचानक गतिविधियां बढ़ गई हैं। आए दिन सौर विस्फोट की खबरें आने लगी हैं। इसके चलते इस साल कई उपग्रह जलकर भस्म भी हो चुके हैं। सबसे ज्यादा नुकसान एलन मस्क की कंपनी के उपग्रहों का हुआ है, जो थोक के भाव सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज रही है। लेकिन, वैज्ञानिकों की चिंता ये है कि अभी तक सूरज पर जो कुछ भी हुआ है, वह बहुत ही कम क्षमता का था। लेकिन, भविष्य में यह बहुत बड़े सौर तूफान उठने की चेतावनी भी हो सकती है। वैज्ञानिकों ने हर संभावना बताने की कोशिश की है कि यह हमारे लिए कितने मुश्किल हालात पैदा कर सकता है।

English summary

Due to the increase in the occurrence of solar explosions, a big solar storm may arise in the future. The fear of extinction of satellites is starting to haunt the scientists