रूस-यूक्रेन तनाव का भारतीय बजट पर पड़ेगा गंभीर असर, टेंशन में सीतारमण! कैसे निपटेगी मोदी सरकार?

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जनवरी 28: भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी एक फरवरी को भारत का बजट पेश करने वाली हैं, लेकिन यूक्रेन संकट ने कई तरहों से भारत पर भी गंभीर असर डाल सकता है। खासकर यूक्रेन संकट के बीच पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है और गुरुवार रात कच्चे तेल की कीमत 90 डॉलर प्रति बैरल के निशान को पार कर चुका है और कई विश्लेषकों का कहना है कि, कच्चे तेल की कीमत बहुत जल्द 100 से 110 डॉलर प्रति बैरल के आंकड़े को पार कर सकता है, ऐसे में भारतीय बजट पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है।

English summary

The Russia-Ukraine crisis can have a serious impact on India's budget and the question is, how will the Modi government deal with this situation?