श्रीलंका में आर्थिक संकट: राष्ट्रपति की दुनिया से अपील, हम संकट में हैं, हमारी मदद करें

कोलंबो, 27 मई : आजादी के बाद के सबसे बुरे आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को आर्थिक तौर पर फिर से मजबूत करने के लिए वहां की सरकार जुट गई है। भारत सहित अन्य कई देश श्रीलंका की मदद को आगे आए है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश की हालात को सुधारने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहायता की मांग की है। बता दें कि, श्रीलंका आर्थिक तौर पर दिवालिया हो चुका है और वह कर्ज में इतना डूब चुका है कि उसे वहां से निकलने में सालों लग सकते हैं। इतना ही नहीं वह चीन समेत अन्य देशों से लिए कर्ज को चुका पाने में भी असमर्थता जाहिर कर चुका है।

As Sri Lanka is suffering from a severe economic crisis, President Gotabaya Rajapaksa on Thursday called upon the international community to help Sri Lanka meet the essential requirements of medicines, food supplies, and fuel to overcome the issue.