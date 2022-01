कब्रों से लड़कियों की बॉडी निकालकर प्यार करता था ये रूसी इतिहासकार, अब शादी के लिए मांगी छुट्टियां

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, जनवरी 07: दुनिया में ऐसे ऐसे सनकी हुए हैं, जिनकी कहानियां हमें विचलित कर सकती हैं और रूस के इतिहासकार की कहानी भी ऐसी ही खौफनाक है, को कब्र के अंदर से लड़कियों के शव को चुराकर अपने घर में उन्हें सजाया करता था। रूस का वो सनकी इतिहासकार एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि इसने शादी करने की ख्वाहिश जताई थी और शादी करने के लिए छुट्टी की मांग की है।

English summary

The Russian historian, who decorated the house by taking out the bodies of the girls from the grave, has asked for leave to get married.