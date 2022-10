यूक्रेन के 'डर्टी बम' से बुरी तरह घबराया रूस, भारत को किया 'इमरजेंसी' फोन, सदियों के लिए बर्बाद होंगे शहर

International

oi-Artesh Kumar

रूस (Russia) का कहना है कि, यूक्रेन (Ukraine) मास्को के खिलाफ अपनी ही धरती पर डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। रूस ने अपनी चिंता भारत के साथ शेयर की है। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगू (Sergey Shoigu ) ने अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह से टेलीफोन पर बातचीत कर यूक्रेन की मंशा से अवगत कराया। जानकारी के मुताबिक डर्टी बम से ज्यादा लोगों की मौत होने के बजाय गंभीर बीमारियों हो सकती हैं। आजतक किसी भी देश ने डर्टी बम (Dirty Bomb) से हमला नहीं किया है।

English summary

Russia's defence minister Sergey Shoigu on Wednesday held a phone call with his Indian counterpart Rajnath Singh and discussed Russia's concerns about the possible use of a “dirty bomb” by Ukraine, the Russian embassy in New Delhi tweeted.