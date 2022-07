बुरे फंसे गोटाबाया राजपक्षे! सिंगापुर में गिरफ्तारी की मांग, आपराधिक शिकायत दर्ज

International

सिंगापुर/कोलंबो, 25 जुलाई : राष्ट्रपति पद पर रहते हुए गोटाबाया राजपक्षे (Gotabaya Rajapaksa) श्रीलंका को घोर आर्थिक और राजनीतिक संकट में छोड़कर मालदीव से होते हुए सिंगापुर भाग गए थे। उन्होंने वहीं से अपना इस्तीफा ईमेल कर दिया था। हालांकि, उनकी परेशानी अब कम होने के बजाए बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। खबर है कि, गोटाबाया के खिलाफ सिंगापुर में एक आपराधिक शिकायत ( right group seeks Arrest Gotabaya files a criminal complaint) दर्ज कराई गई है। बता दें कि, श्रीलंका में कथित दुर्व्यवहारों का दस्तावेजीकरण करने वाले एक अधिकार समूह ने सिंगापुर के अटॉर्नी-जनरल के पास एक आपराधिक शिकायत दर्ज की है, जिसमें दक्षिण एशियाई राष्ट्र के दशकों पुराने गृहयुद्ध में उनकी भूमिका के लिए पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की गिरफ्तारी की मांग की गई है।

A rights group documenting alleged abuses in Sri Lanka has filed a criminal complaint with Singapore’s attorney-general, seeking the arrest of former President Gotabaya Rajapaksa for his role in the South Asian nation’s decades-long civil war.