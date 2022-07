श्रीलंका में किसके सिर सजेगा ताज, साजिथ प्रेमदासा राष्ट्रपति की उम्मीदवारी से पीछे हटे, तीन नामों की घोषणा

International

oi-Artesh Kumar

कोलंबो, 19 जुलाई : श्रीलंका में नए राष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीख की घोषणा हो चुकी है। 20 जुलाई को नया राष्ट्रपति चुना जाना है। इस बीच विपक्ष के नेता साजिथ प्रेमदासा ने अपना नाम वापस ले लिया है। साजिथ प्रेमदासा के नाम वापस लेने के बाद श्रीलंकाई संसद ने राष्ट्रपति पद के लिए तीन उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री व कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, दुल्लास अल्हापेरुमा और अनुरा कुमारा दिसानायके कल होने वाले चुनाव में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। यह पहली बार होगा जब लोकप्रिय जनादेश के बजाय राष्ट्रपति का चुनाव सांसदों द्वारा किया जाएगा। स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने ने कहा था कि 225 सदस्यीय संसद 20 जुलाई को गुप्त वोट से नए राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। बता दें कि, 1978 के बाद से राष्ट्रपति पद के इतिहास में कभी भी संसद ने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान नहीं किया था।



English summary

Acting Sri Lanka President Ranil Wickremesinghe is among the top three candidates for the Presidential election scheduled to be held in the crisis-marred island nation on Wednesday.