VIDEO: युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का डांस वीडियो हुआ वायरल, मूव्स देखकर हो जाएंगे दीवाने

oi-Rahul Kumar

नई दिल्ली, 27 फरवरी: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अपने देश में चल रहे रूसी आक्रमण के बीच पूरी दुनिया में एक मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं। कठिन समय में धैर्य और साहस के साथ अपने देश का नेतृत्व कर राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की यूक्रेन की जनता के बीच काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। पूरी दुनिया वलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बारे में औऱ अधिक जानने की उत्सुक है। कॉमेडिय़न से राजनेता वलोडिमिर ज़ेलेंस्की के कई वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

वोलोदिमीर जेलेंस्की 2006 में भी बहुत लोकप्रिय थे, जब उन्होंने एक डांस रियलिटी शो में भाग लिया था। डांसिंग विद द स्टार्स के मंच पर डांस करते हुए वोलोदिमीर जेलेंस्की का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है। वायरल क्लिप में जेलेंस्की अपनी पार्टनर ओलेना शोप्टेंको के साथ शो में शानदार तरीके से डांस करते नजर आ रहे हैं। डांस में जेलेंस्की के शानदार मूव्स और स्टाइल में इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है।

so apparently Zelenskyy won the Ukrainian version of Dancing with the Stars in 2006 and the tape is even better than whatever you're imagining pic.twitter.com/L1gnKD2ISr