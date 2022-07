चूल्हे में गई देश की चिंता, घर जलने पर रोए श्रीलंका के प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे, गिना दिए अपने दस दर्द

International

कोलंबो, 12 जुलाई : श्रीलंका में घोर आर्थिक संकट के बीच राजनीतिक संकट (political crisis in sri lanka) भी उत्पन्न हो गया है। देश की जनता महंगाई और सरकार की गलत नीतियों से तंग आकर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वहीं पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने आपात स्थिति से निपटने के लिए बैठक बुलाई थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इन सबके बीच देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास को नाराज प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। इस पर पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने देश को भावनात्मक बयान दे दिया। उन्होंने पीएम के आधिकारिक आवास पर आग लगाए जाने की घटना पर अफसोस जताया है। हालांकि, उनके अफसोस में जनता का कही भी जिक्र नहीं है।

In an emotional statement, Sri Lanka Prime Minister Ranil Wickremesinghe lamented ransacking and burning of his official residence by angry Sri Lankans. The nation is on the boil as the economy goes through a crippling crisis and accute shortage of fuel disrupts supply chains of even essential items.