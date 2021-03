‘वेटर्स क्यों पहनते हैं हमारी यूनिफॉर्म’ पाकिस्तान में वकीलों को वेटर्स की ड्रेस पर एतराज, चेतावनी जारी

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद: पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है और पाकिस्तान के अंदर जो वाकये होते हैं, उसपर कभी हंसी आती है तो कभी तरस। अब पाकिस्तान के वकीलों को होटलों में काम करने वाले वेटर्स के ड्रेस ने गुस्सा दिला दिया है। गुस्सा भी ऐसा कि वेटरों के ड्रेस को बदलने का फरमान जारी करने की स्थिति आ गई है। पाकिस्तान के तीन बार काउंसिल ने बकायदा अपने बयानों में कहा है कि वेटर्स को काला सूट, सफेद कमीज और काली टाई पहनने की इजाजत नहीं दी जाए क्योंकि ऐसा ड्रेस वकीलों के लिए है।

Balochistan Bar Council, Punjab Bar Council & now the Islamabad Bar Council have issued letters to the authorities (& hotel operators!) asking them that hotel/restaurant staff shouldn’t wear the ‘lawyer’s uniform’! Can we, as lawyers, dictate someone’s dress code in this manner?! pic.twitter.com/NJOMMkxwVb