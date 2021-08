पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के तालिबानी विचार, कहा- मोबाइल की वजह से लड़कियां हो रही हैं खराब

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, अगस्त 26: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कभी ड्रेस को महिला अपराध के लिए जिम्मेदार बताते हैं तो कभी बॉलीवुड फिल्मों को महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के लिए जिम्मेदार बताते हैं तो कभी इमरान खान पश्चिमी सभ्यता को महिलाओं के साथ होने वाले गुनाह के लिए जिम्मेदार बताते हैं। इस बार इमरान खान ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कहा है कि मोबाइल की वजह से लड़कियां 'खराब' हो रही हैं।

English summary

The Prime Minister of Pakistan has said that girls are deteriorating because of mobile phones and because of that women crimes are being committed.