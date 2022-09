जनमत संग्रह के बाद रूस का यूक्रेन के 4 शहरों पर जीता का दावा, जेलेंस्की ने कहा, सब 'तमाशा' है!

International

oi-Artesh Kumar

कीव/मास्को, 28 सितंबर : पश्चिम के भारी विरोध के बीच यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों में जनमत संग्रह समाप्त हो गए। पांच दिनों की वोटिंग के बाद चार यूक्रेन के शहरों के रूस के पक्ष में मतदान करने का दावा किया है। इनमें डोनेटस्क, लुहान्स्क, जापोरिजिया और खेरसॉन शामिल हैं। ये वो इलाके हैं जो कथित रूप से रूस का हिस्सा बनना चाहते हैं। वहीं यूक्रेन और उसके सहयोगियों ने तथाकथित जनमत संग्रह की निंदा करते हुए कहा है कि पश्चिम कभी भी मतपत्रों के परिणामों को मान्यता नहीं देगा।

English summary

Kremlin-installed authorities in four Ukrainian regions under Russian control claimed victory Tuesday in annexation votes, drawing global outrage, as Moscow warned it could use nuclear weapons to defend the territories.