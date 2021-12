5-14 साल के बच्चे तेजी से हो रहे हैं संक्रमित, यूरोप में कोरोना वायरस के नये ट्रेंड से दहशत में WHO

International

नई दिल्ली, दिसंबर 08: कोरोना वायरस का नया वेरिएंट 'ओमिक्रॉन' कितना खतरनाक है, इसपर अभी भी रिसर्च चल रहा है और विश्व के दर्जनों वैज्ञानिक 'ओमिक्रॉन' वेरिएंट को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन, इन सबके बीच यूरोप में कोरोना वायरस के शिकार होने वाले मरीजों में बच्चों की तादाद काफी तेजी से जुड़ रही है और अब इसकी पुष्टि डब्ल्यूएचओ ने कर दी है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि, यूरोप में 5 साल से 14 साल की उम्र तक के बच्चे काफी तेजी के साथ कोरोना वायरस के शिकार बन रहे हैं।

In Europe, children under the age of 5 years and 14 years are increasingly falling prey to the corona virus, about which the WHO has expressed deep concern.