ISRO ने कमाल कर दिया: अंतरिक्ष में अपने उपग्रहों की खुद रक्षा करेगा भारत, जाने क्यों चौंका चीन?

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जुलाई 12: भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने भारतीयों को गर्व करने के सैकड़ों कारण दिए हैं और इसरो की वजह से एक बार फिर से हर भारतीय की सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। ये तो पूरी दुनिया जानती है, कि अगला महायुद्ध अंतरिक्ष में होने वाला है और चीन और अमेरिका जैसे देश लगातार अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। वहीं, अंतरिक्ष में अपने उपग्रहों की सुरक्षा करना भी एक बड़ी चुनौती है और अगर युद्ध के दौरान दुश्मन देश ने उपग्रह को ध्वस्त कर दिया, तो पूरा देश ही एक पल में घुटनों पर आ सकता है। लिहाजा, इसरो ने अब अंतरिक्ष में अपने उपग्रहों की सुरक्षा खुद करने का साधन तैयार कर लिया है, जो चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है।

English summary

ISRO has inaugurated IS4OM and now India will be able to protect its assets in space on its own. Know, why was China surprised?