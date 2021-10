ISIS-K ने पूरी दुनिया में शरिया कानून लागू किया, पाकिस्तान को नष्ट करना पहला लक्ष्य बताया

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अक्टूबर 31: अफगानिस्तान में दर्जनों बम धमाके कर सैकड़ों बेगुनाह लोगों की हत्या करने वाला विश्व का खूंखार आतंकवादी संगठन आईएसआईएस-खोरासन ने पूरी दुनिया में शरिया कानून लागू करने का ऐलान किया है। अफगानिस्तान में मौजूद आईएसआईएस खुरासान (आईएसआईएस-के) को दाएश के नाम से भी जाना जाता है, उसने कहा है कि, उसका कट्टर लक्ष्य शरिया कानून को लागू करवाना है और उसने चेतावनी दी है, कि जो भी दुनिया में इस्लाम और कुरान के खिलाफ गया उसे आतंकवादी समूह के क्रोध का सामना करना पड़ेगा।

चीन से जंग में अब बुरी तरह हारेगा अमेरिका, विध्वंसक हथियारों की होड़ में छूटा पीछे, 'शहंशाह' बना ड्रैगन

English summary

ISIS-Khorasan has threatened that its first target is to destroy Pakistan and has announced the implementation of Sharia law all over the world.