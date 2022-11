ईरान प्रोटेस्ट में शामिल 14,000 लोगों को मृत्युदंड? कुंवारी लड़कियों को जन्नत न मिले इसलिए दी जाएगी ऐसी सजा

International

oi-Sanjay Kumar Jha

ईरान में 16 सितंबर को शुरू हुआ हिजाब विरोधी प्रदर्शन के अब दो महीने पूरे होने वाले हैं। ईरान सरकार पूरी कोशिश करने के बाद भी इस पर रोक नहीं लगा पाई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, ईरान में पिछले छह हफ्तों में कम से कम 14,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच ऐसा दावा किया जा रहा है कि इन सभी लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। इससे पहले सोमवार को पहली बार विरोध प्रदर्शन में शामिल एक शख्स को फांसी की सजा सुनाए जाने की खबर सामने आई थी।

Image- PTI

Iran : Over 14,000 men and women who protested compulsory Hijab are being charged with the death penalty as a "hard lesson" for rebelling. Unconfirmed reports are saying that virgin women will be sa'ed prior to execution to prevent them from entering heaven. pic.twitter.com/n7x77qjXtG