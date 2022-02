यूक्रेन के सीमावर्ती इलाकों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार की टीमें हुईं रवाना

International

oi-Sagar Bhardwaj

नई दिल्ली, 24 फरवरी। रूस द्वारा यूक्रेन पर किये गए हमले के बीच भारत सरकार की टीमें यूक्रेन के सीमावर्ती इलाकों में फंसे भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालने में मदद करे के लिए रवाना हो चुकी हैं। बता दें की रूसी हमलों के बीच यूक्रेन ने अपने हवाई क्षेत्र में प्रतिबंध लगा दिया है, जिसकी वजह से भारत यूक्रेन में फंसे अपने लोगों को वहां से निकालने के लिए कोई विमान नहीं भेज सकता है।

To assist in the evacuation of Indian nationals from Ukraine,MEA Teams from @IndiaInHungary, @IndiainPoland, @IndiaInSlovakia & @eoiromania are on their way to the adjoining land borders with Ukraine.

Indian nationals in Ukraine near the border points can contact these teams ⬇️ pic.twitter.com/OSd90I4DGH