भारत में आतंक फैलाने तालिबान ने अमेरिकी हथियार भेजे पाकिस्तान, इंडियन आर्मी ने कहा- पाकिस्तान में मचेगी तबाही!

oi-Abhijat Shekhar

काबुल/नई दिल्ली, अगस्त 24: इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि तालिबान के हाथ जो अरबों रुपये के घातक अमेरिकी हथियार लगे हैं, उसकी सप्लाई पाकिस्तान को की जा रही है। रिपोर्ट है कि तालिबान के आतंकियों ने भारी तादाद में अमेरिकी हथियारों की खेप पाकिस्तान भेज रहा है। द मिरर की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की मंजूरी मिलने के बाद तालिबान के आतंकी अमेरिकी हथियारों को पाकिस्तान भेज रहे हैं और एक्सपर्ट्स ने आशंका जताते हुए कहा है कि इन हथियारों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन, भारतीय सेना ने कहा है कि अगर तालिबान अमेरिकी हथियार को पाकिस्तान में भेज रहा है, तो पहली तबाही पाकिस्तान में ही मचने वाली है।

English summary

The Indian Army has said that the weapons supplied by Taliban to Pakistan will cause destruction in Pakistan itself.