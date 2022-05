शंघाई में कोरोना मरीज को मृत घोषित कर डाल दिया बैग में, लेकिन श्मशान के बाहर जिंदा हुआ शख्स

International

oi-Kapil Tiwari

बीजिंग, मई 03। चीन के शंघाई शहर में इन दिनों कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। सरकार ने इस शहर में बढ़ते संक्रमण की वजह से लॉकडाउन लगाया हुआ है, लेकिन तमाम सख्तियों के बीच स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल, शंघाई में रविवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। अस्पताल की ओर से एक कोरोना मरीज को मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन श्मशान में उस मरीज की बॉडी जब बैग से निकाली गई तो वो जिंदा निकला।

Shanghai

Chinese government , utterly disregarding human life , has reached a new low AGAIN!

Clear evidence shows the nursing home trying to send an elderly , who hasn't DIED yet , to the crematoriam , whose workers returning this elderly back to this nursing home.

