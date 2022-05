चीन करने वाला है कोई बड़ा कारनामा ? जापान के नजदीक विमान वाहक और 8 जंगी जहाज भेजे, दूसरी फौज भी तैयार

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

बीजिंग, 3 मई: चीन ने जापान के नजदीक समुद्र में विमान वाहक पोत और जंगी जहाजों का पूरा बेड़ा उतार दिया है। इसके जवाब में जापान ने भी अपनी सेल्फ-डिफेंस फोर्स को ऐक्टिव कर दिया है। संभावना है कि अमेरिका भी जापान में तैनात अपनी सातवीं फ्लीट को सक्रिय कर सकता है। चीन की सरकारी मीडिया से जो संकेत है, उससे भी लग रहा है कि चीन कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है और उसके इतिहास को देखते हुए कई तरह की आशंकाएं पैदा हो रही हैं। लेकिन, फिलहाल ड्रैगन का इरादा क्या है, यह अंदाजा लगाना मुश्किल है।

English summary

China sent aircraft carriers and 8 warships to the seas near Japan. The Japanese Maritime also activated the Self-Defense Force. Dragon is preparing for a big mission