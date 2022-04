इमरान खान के प्रधानमंत्री पद से हटते ही दुबई भागी पत्नी बुशरा बीबी की खास सहेली, लगे हैं बड़े आरोप

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, अप्रैल 04: कहावत पुरानी है, लेकिन पाकिस्तान के राजनीतिक हालात पर सटीक बैठ रहे हैं, कि जब जहाज डूबने लगता है, तो सबसे पहले चूहे भागने की कोशिश करते हैं और इमरान खान के साथ भी यही हो रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान की कुर्सी जा चुकी है और अब वो सिर्फ 15 दिनों के लिए नाम के प्रधानमंत्री हैं और इस दौरान वो किसी भी तरह का फैसला नहीं ले सकते हैं, लेकिन इस बीच पाकिस्तान में रहकर बड़े बड़े गुल खिलाने वाली उनकी पत्नी की पक्की सहेली पाकिस्तान छोड़कर फरार हो गई है।

पाकिस्तान में एक भी प्रधानमंत्री क्यों पूरे नहीं कर पाया पांच साल का शासन? क्या संविधान में है गलती?

English summary

Imran Khan's wife Bushra Bibi's close friend fled to Dubai as soon as the no-confidence motion was introduced in the Pakistani Parliament. Many PTI leaders have also fled from Pakistan.