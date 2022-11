Imran Khan Pakistan में नया राजनीतिक पैंतरा आजमाने की ओर ! सभी विधानसभाओं से इस्तीफे का ऐलान

International

oi-Jyoti Bhaskar

Imran Khan Pakistan की राजनीति में क्या करने वाले हैं, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान खान लगातार दोबारा खड़े होने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इरादे सफल नहीं हो रहे। अब नए घटनाक्रम में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान ने सभी विधानसभाओं से इस्तीफा देने का फैसला किया है।

पाकिस्तानी मीडिया में प्रसारित खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक सार्वजनिक सभा में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने घोषणा की कि उनकी पार्टी के सभी निर्वाचित नेताओं ने पाकिस्तान की सभी विधानसभा सीटों से इस्तीफा देने का फैसला लिया है।

ये भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश के Hapur Medical College में MBBS छात्र मृत पाया गया, आत्महत्या की आशंका

English summary

As per reports in Pakistan media, Pakistan Tehreek-e-Insaf Chairman and former PM Imran Khan announces that his party has decided to resign from all the Assemblies.